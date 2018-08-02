Кандидатов от четырёх партий не допустили к выборам в Госсобрание Якутии

Якутск, , 07:53 — REGNUM Избирком Якутии отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госсобрание республики списки партий «Коммунисты России», «Зелёные», «Российская партия пенсионеров» и «Родина». В итоге к борьбе за кресла в республиканском парламенте будут участвовать шесть партий из десяти подавших в избирательную комиссии документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«После проверки документов осталось шесть партий. Это — окончательное решение», — заявил ЯСИА председатель ЦИК Якутии Алексей Ефимов.

В результате отсева число кандидатов в Госсобрание уменьшилось почти на 200 человек, участвовать в выборах будут чуть более 400 претендентов в депутаты республики. В том числе за места в региональном парламенте будут бороться 100 представителей «Единой России», 98 — «Справедливой России», 64 — «Партии социальных реформ», 63 — ЛДПР, 49 — КПРФ и 29 — «Партии за справедливость».

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Кто из кандидатов будет допущен к выборам в одномандатных округах, пока неизвестно. Это решение избирком региона намерен принять 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, подали документы своих представителей в избирательную комиссию Якутии 12 партий. В их списках было порядка 600 человек.