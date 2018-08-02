На радость Киеву: американский сенат принял оборонный бюджет — 2019

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Оборонный бюджет Соединённых Штатов, предусматривающий выделение Киеву $250 млн на укрепление обороноспособности, принят Сенатом США. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба посольства Украины в США.

«Сенат США поддержал решение о принятии оборонного бюджета страны на 2019 год, в котором говорится о необходимости выделения $250 млн Украине на поддержание её обороноспособности», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается также, что данные средства пойдут, в частности, «на обеспечение возможностей защиты от кибератак».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор-республиканец Митч Макконелл заявил, что увеличение оборонного бюджета США на 2019-й финансовый год оказалось рекордным за последние 15 лет. По его словам, финансирование Пентагона увеличено максимально с 2003 года — до $717 млрд.

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