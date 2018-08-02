Семь человек были исключены из Всекитайской ассоциации юристов в июне

Пекин, , 07:41 — REGNUM Семь человек были исключены из Всекитайской ассоциации юристов (ACLA) в июне 2018 года в связи с совершенными ими уголовными преступлениями, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Ассоциация юристов на национальном и местном уровне в Китае получила 646 жалоб на своих членов в июне 2018 года. Большинство из них касались юристов, которые не смогли исполнить свои обязанности, а также случаев незаконного ведения дел и получения денег, сообщили в ACLA. По словам пресс-секретаря организации Цзян Мина, ассоциация осуществила значительный прогресс в деле защиты прав юристов и разрешении противоречий с момента создания двух ее центров в 2017 году

Как сообщало ИА REGNUM, глава Комитета по политическим и юридическим вопросам при ЦК КПК Го Шэнкунь призвал «нароцентричной» юридической реформе в стране, нацеленной на развитие нормативных актов и законов в духе социализма с китайскими особенностями.

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