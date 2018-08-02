Показания Бутиной разведкомитету Сената США передадут адвокату

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Адвокат арестованной в США Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл ознакомится с её показаниями, данными членам спецкомитета Сената Конгресса США по разведке. Эти сведения могут помочь стороне защиты, сообщил юрист.

Дрисколл запросил стенограмму показаний, которые Бутина давала в сенате в закрытом режиме на протяжении восьми часов за несколько месяцев до ареста. Широкая огласка показаний пока не предполагается.

«Материалы будут переданы на условиях конфиденциальности мне и обвинению», — сказал Дрисколл ТАСС.

Ранее о согласии предоставить эти показания заявили глава комитета по разведке Ричард Берр (Республиканская партия США, штат Северная Каролина) и старший демократ комитета Марк Уорнер (Демокатическая партия США, штат Вирджиния). Однако их условием было судебное постановление об ограничении доступа к материалам.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Мария Бутина в июле была задержана в США. Ей инкриминируют работу иностранным агентом без регистрации, а также сговор с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США.

Российские власти считают обвинения против неё надуманными. Так, российская дипмиссия в США сравнила действия американской стороны с тактикой британских спецслужб в «деле Скрипалей».

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