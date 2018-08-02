МИД Франции осуждает похищение женщин и детей в сирийской провинции

Париж, , 07:21 — REGNUM Франция осуждает похищение 36 друзских женщин и детей группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщает МИД Франции.

Друзы — этноконфессиональная группа арабов, проживающих преимущественно на территории Ближнего Востока.

Франция полагает, что эти преступные действия направлены на то, чтобы бросить вызов разнообразию сирийского общества, к которому она глубоко привержена.

Франция решительно выступает за завершение борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимает усилия для оказания наиболее уязвимым людям помощи, в которой они нуждаются.