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Китай и Сингапур будут бороться с протекционизмом во имя мира в Азии

Политика

Прошла встреча главы МИД Китае с его сингапурским коллегой

Сингапур, 2 августа 2018, 05:45 — REGNUM  Находящийся с визитом в Сингапур министр иностранных дел Китая Ван И заявил о желании Поднебесной наращивать сотрудничество с Сингапуром и послать совместный и совершенно ясный сигнал о поддержке многосторонности в политике и экономике против односторонности и торгового протекционизма, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

На встрече со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ван отметил, что Китай высоко оценивает вклад Сингапура в развитии отношений между Китаем и ассоциацией.

«По мере роста неопределенности и факторов нестабильности, мы должны прилагать совместные усилия по обеспечению мира в Восточной Азии и стабильности, а также поддерживать движение вперед», — заявил Ван.

Вивиан, в свою очередь отметил, что страны должны держаться вместе в борьбе с нарастающим торговым протекционизмом и политики односторонности в мире.

Напомни, что в преддверии 51-го форума министров иностранных дел АСЕАН Ван И уже встретился со своими коллегами из Камбоджи и Лаоса, во время которых также одной из центральных затронутых тем стала борьба с протекционизмом и развитие «Нового шелкового пути».

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