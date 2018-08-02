Главы МИД Китая и Лаоса договорились развивать «Новый шелковый путь»

Сингапур, , 05:28 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с со своим коллегой из Лаоса Салэмсаем Коммаситом 1 августа в Сингапуре, где он планирует принять участие в ряде встреч с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, сообщает агентство Синьхуа.

По словам Вана, Китай намерен поддерживать обмены с Лаосом на высшем уровне и развивать строительство ключевых инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Нового шёлкового пути», включая экономический коридор Китай — Лаос и китайско-лаосскую железную дорогу. Глава МИД Лаоса, в свою очередь выразил благодарность Китаю за участие в устранении последствий обрушения недостроенной дамбы на юге Лаоса.

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Напомним, что ранее Ван И встретился со своим коллегой из Камбоджи Парк Сокхонном в Сингапуре, куда прибыл для участия в 51-м форуме министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще ряде смежных мероприятий.

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