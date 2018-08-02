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Китай и Камбоджа договорились совместно вести борьбу против протекционизма

Политика

Китай и Камбоджа совместно с другими странами региона должны заявить о поддержке многосторонности и выступить против односторонности и протекционизма, отметил глава МИД КНР

Сингапур, 2 августа 2018, 04:44 — REGNUM  Китайский министр иностранных дел Ван И и его камбоджийский коллега Прак Сокхонн во время двусторонней встречи в Сингапуре совместно выступили за многосторонность в политике во имя поддержания мира и стабильности в регионе, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Китай и Камбоджа совместно с другими странами региона должны заявить о поддержке многосторонности и выступить против односторонности и протекционизма, отметил китайский политик. По его словам, двум странам необходимо поддерживать тесное взаимодействие на высшем уровне, совместно продвигая проект «Нового шелкового пути» и наращивая сотрудничество в сфере сельского хозяйства, образования и культуры.

Со своей стороны, Прак Сокхонн заявил, что Камбоджа ценит китайскую поддержку и надеется, что продолжит поддерживать стабильность и развитие в Камбодже в будущем.

«Камбоджа намерена тесно взаимодействовать с Китаем, а также совместно поддерживать многосторонность, международные правила, а также региональный мир и стабильность», — заявил Прак.

Напомним, что Ван и прибыл в Сингапур 1 августа для участия в 51-м Форуме министров иностранных дел Ассоциации государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также ряде других сопутствующих мероприятий.

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