Арестованного ученого подозревают в передаче секретов в НАТО

Москва, , 04:15 — REGNUM Обвиняемый в государственной измене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев подозревается в передаче секретной информации в одну из стран НАТО, заявил адвокат Евгений Смирнов корреспонденту РБК.

Смирнов уточнил, что материалы уголовного дела не раскрывают, в пользу какой страны Кудрявцев осуществлял шпионаж, но в них содержатся сведения о временном промежутке, когда происходил сбор данных — 2013−2015 годы. По данным следствия, предача информации осуществлялась через электронную почту.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд 2 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Ранее в корпорации «Роскосмос» была сформирована комиссия, которая проведет внеплановую проверку института.

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