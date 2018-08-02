В Китае представлен план единой стандартизации в военной и гражданской сфер

Пекин, , 03:38 — REGNUM Генеральный рабочий план интеграции военных и гражданских стандартов в ряде сфер и отраслей промышленности был принят во время встречи на высшем уровне 1 августа в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

План уточняет цели интеграции военно-гражданских стандартов на ближайшие три-пять лет, включая устранение конфликтующих стандартов и обновление устаревших стандартов. По меньшей мере 60% новых стандартов в ключевых сферах должны быть универсальными как для гражданских, так и для военных секторов, говорится в документе. В качестве примера приведена интеграция стандартов спутниковой навигации, пилотируемых космических технологий и полупроводниковых технологий.

Заседание было организовало канцелярией Центральной комиссии по интеграции военного и гражданского развития, Управления по стандартизации, Департамента по развитию оборудования при Центральном военном совете и Государственного управления оборонной науки, технологий и промышленности. На нём также были представлены механизмы координации действий между военными и гражданскими властями, а также различными государственными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, Компартия Китая также намерена усилить надзор за дисциплиной и подотчетностью в китайской Армии, в связи с чем Центральным военным советом было выпущено соответствующее постановление.

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