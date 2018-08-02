Компартия Китая взялась за моральный облик и дисциплину её военных членов

Пекин, , 03:25 — REGNUM Два новых постановления, стандартизирующие систему внутрипартийного надзора и подотчетности в армии, были выпущены Центральным военным советом КНР и вступили в силу с 1 августа текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Новые постановления регламентируют ответственность партийного управления, а также надзора партийных комитетов и дисциплинарных инспекционных комиссий всех уровней в военной сфере. Они призваны улучшить поведение членов партии, упрочить дисциплину и побороть коррупцию. Также постановления должны воодушевить членов партии быть лояльными КПК, укрепить их моральную целостность и привить чувство ответственности.

Напомним, что 1 августа 2018 года в Китае празднуется 91-й День рождения Народно-освободительной армии Китая. В связи с годовщиной власти Поднебесной подготовили ряд подарков, как военным членам партии, так и гражданам, которым для посещения открыто более 600 казарм почти всех родов войск, чтобы они могли «проникнуться солдатским духом» в этот день.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ощутить солдатский дух» позволят гражданам Китая в день рождения НОАК

Читайте развитие сюжета: В Китае представлен план единой стандартизации в военной и гражданской сфер