Четверг, 2 Августа 2018 года
03:40:56 МСК

Компартия Китая взялась за моральный облик и дисциплину её военных членов

Политика

Новые постановления регламентируют ответственность партийного управления, а также надзора партийных комитетов и дисциплинарных инспекционных комиссий всех уровней в военной сфере

Пекин, 2 августа 2018, 03:25 — REGNUM  Два новых постановления, стандартизирующие систему внутрипартийного надзора и подотчетности в армии, были выпущены Центральным военным советом КНР и вступили в силу с 1 августа текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Новые постановления регламентируют ответственность партийного управления, а также надзора партийных комитетов и дисциплинарных инспекционных комиссий всех уровней в военной сфере. Они призваны улучшить поведение членов партии, упрочить дисциплину и побороть коррупцию. Также постановления должны воодушевить членов партии быть лояльными КПК, укрепить их моральную целостность и привить чувство ответственности.

Напомним, что 1 августа 2018 года в Китае празднуется 91-й День рождения Народно-освободительной армии Китая. В связи с годовщиной власти Поднебесной подготовили ряд подарков, как военным членам партии, так и гражданам, которым для посещения открыто более 600 казарм почти всех родов войск, чтобы они могли «проникнуться солдатским духом» в этот день.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ощутить солдатский дух» позволят гражданам Китая в день рождения НОАК

Читайте развитие сюжета: В Китае представлен план единой стандартизации в военной и гражданской сфер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армия Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить