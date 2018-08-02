Собянин предложил рассматривать проблемы каждого района индивидуально

Москва, , 03:01 — REGNUM Проблемы каждого района Москвы должны рассматриваться администрацией отдельно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в комментариях к своей предвыборной программе, сообщает официальный сайт избирательного штаба Собянина.

«Если смотреть, как говорилось в известной шутке, в среднем по больнице, то есть по городу — у нас все замечательно», — заявил столичный мэр.

Собянин подчеркнул, что, несмотря на хорошие средние показатели, в каждом районе столицы существуют свои инфраструктурные проблемы, которые необходимо решать с привязкой к конкретному району.

«Для этого и были собраны эксперты — дать свою оценку тому, насколько трудоемкой окажется реализация подобного подхода», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент центра политический и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что при сохранении Собяниным поста мэра Москвы, в городе сохранятся негативные тенденции. По его словам, «стройкомплекс продолжит пожирать Москву» и будут повышаться риски точечной застройки столицы.

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