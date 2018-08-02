Четверг, 2 Августа 2018 года
03:40:10 МСК

Дело Бутиной – не о шпионаже. Адвокат изложил логику США

Политика

Ей вменяют в вину в первую очередь работу иностранным агентом без регистрации

Вашингтон, 2 августа 2018, 03:03 — REGNUM  Обвинения американских властей в адрес российской гражданки Марии Бутиной не имеют как такового отношения к шпионажу, заявил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл, сообщает Russia Today.

По словам адвоката, американские власти признают, что, если бы Бутина вскоре после приезда в США подала документы на регистрацию как иностранный агент в минюст, вся её деятельность была бы законной.

«Поэтому, на мой взгляд, ей вменяют в вину в первую очередь работу иностранным агентом без регистрации, а не шпионаж, тогда как СМИ и в какой-то мере правительство подают историю как шпионаж», — сказал Дрисколл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин заявил, что Бутина это политическая заключенная, поскольку ее арест обусловлен «исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики».

Читайте подробнее: МИД РФ: Мария Бутина — политическая заключенная в США

Читайте ранее в этом сюжете: Американские СМИ сообщили о связах Бутиной с наследником Рокфеллеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить