Дело Бутиной – не о шпионаже. Адвокат изложил логику США

Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Обвинения американских властей в адрес российской гражданки Марии Бутиной не имеют как такового отношения к шпионажу, заявил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл, сообщает Russia Today.

По словам адвоката, американские власти признают, что, если бы Бутина вскоре после приезда в США подала документы на регистрацию как иностранный агент в минюст, вся её деятельность была бы законной.

«Поэтому, на мой взгляд, ей вменяют в вину в первую очередь работу иностранным агентом без регистрации, а не шпионаж, тогда как СМИ и в какой-то мере правительство подают историю как шпионаж», — сказал Дрисколл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин заявил, что Бутина — это политическая заключенная, поскольку ее арест обусловлен «исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики».

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