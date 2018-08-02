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Лукашенко отшутился на сведения о перенесенном инсульте

Политика

И предложил пощупать себя

Минск, 2 августа 2018, 02:05 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил шутками на сообщения о якобы перенесенном инсульте, сообщил телеканал ОНТ в репортаже.

«Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят», — пошутил президент, обращаясь к чиновнику.

Также при общении с журналистами телеканала Лукашенко высмеял слухи о наличии двойника. Он высказал сомнения, что двойник способен работать.

«Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай», — продолжил шутить Лукашенко.

Ранее на украинском портале «Деловая столица» появилась информация, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом из-за чего якобы пропустил поездку в Гомель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил мисс Белоруссии поработать в колхозе. В свою очередь победительница конкурса ответила, что она не против, если только президент сдержит свое обещание о работе.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко позвал мисс Белоруссию поработать в колхозе

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Внутренняя политика Белоруссии
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