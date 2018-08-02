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Молдавия: Парад Победы оставили вне закона

Политика

Трансляция главного московского парада в Молдавии по-прежнему карается штрафом

Кишинёв, 2 августа 2018, 01:49 — REGNUM  Координационный совет по телевидению и радио Молдавии отклонил просьбу телеканала «РТР-Молдова» о пересмотре решения оштрафовать телеканал на сумму более $5 тыс. за трансляцию Парада Победы с Красной площади в Москве 9 мая. Как сообщило ИА Infotag, в совете заявили, что эта трансляция подпадает под запрет о трансляции в Молдавии российских информационных и новостных программ.

Теперь «РТР-Молдова» намерен оспорить решение совета по телерадио в суде.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2018 года вступили в силу поправки в Кодекс о телевидении и радио о запрете на ретрансляцию в Молдавии российских информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач. Телеканала «РТР-Молдова» уже был оштрафован за ретрансляцию сюжетов телеканала Россия 1. А телеканал Prime — за трансляцию в прямом эфире выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии за трансляцию парада Победы оштрафовали телеканал

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Запрет российского телевидения в Молдавии
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