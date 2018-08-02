Приднестровье не будет Молдавией: «Память не даст»

Тирасполь, , 01:38 — REGNUM В Приднестровье 1 августа отметили День памяти и скорби по погибшим в ходе вооруженной агрессии Молдавии против ПМР. Траурные мероприятия прошли в столице Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, других городах республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

По центру Тирасполя прошёл Марш памяти, в Дубоссарах горожане провели акцию «Бессмертный полк»: участники несли портреты погибших защитников республики.

Президент ПМР в своем выступлении на митинге в Тирасполе напомнил, что в Молдавии до сих пор не дана правовая оценка агрессии против народа ПМР. «Не привлечены к ответственности те, кто отдавал приказы на вторжение, кто расстреливал мирные города, дома мирных граждан. Пока нет осознания, пока те лица не привлечены к ответственности, как можно говорить о полном урегулировании конфликта, о согласии сторон и окончательном движении вперёд? Наверное, это невозможно. Память не даст», — сказал Красносельский.

Мир в ПМР, по его словам, существует только благодаря российскому солдату, российскому миротворцу. «Мы никогда не отпустим российских миротворцев, так как они являются гарантом мира и стабильности в нашем государстве. Наши дети и внуки будут жить под мирным небом, добиваясь признания и процветания Приднестровской Молдавской Республики», — отметила в свою очередь на митинге в Дубоссарах председатель местного союза «Память» Галина Тимонова.

«Было страшно, стояли на смерть. Соотношение сил было один к пяти, один к десяти. Наших в плен не брали, расстреливали на месте, издевались, убивали», — рассказал ИА «Новости Приднестровья» защитник республики, член территориального спасательного отряда Александр Шевченко.

«Я был кадровым военным, когда началась война мне было 33 года, — отметил в свою очередь председатель общественной организации «Инвалиды войны — защитники Приднестровья» Павел Кузнецов. — Я много по миру в качестве военного поездил, много повидал. До этого служил в Прибалтике, там тоже начинался национализм. У меня и отец, и мать — фронтовики Великой Отечественной войны и я просто увидел, что надвигается обыкновенный фашизм, с которым они боролись».

«Когда осуществляется языковой геноцид, геноцид по национальному признаку, когда тебе говорят: «Чемодан, вокзал, Россия». Просто мысли другой не было, не мог остаться. Наверное, сработал инстинкт наших предков, что надо защищать нашу землю, наш образ жизни, наши ценности», — подвел итог Кузнецов.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе молдавской агрессии против ПМР в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

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