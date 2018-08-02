Глава раскольников: Войной в Донбассе Бог помог росту Киевского патриархата

Киев, , 01:39 — REGNUM Гражданская война на Украине — это божья помощь, способствующая росту организации украинских раскольников, заявил глава религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный под псевдонимом «Филарет» 1 августа в интервью телеканалу «Прямой».

"Во-первых, наща цель — это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну. А эта война способствует росту Киевского патриархата. Каким образом? Люди видят, кто защищает украинское государство, украинскую землю: Киевский патриархат или Московский. Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора», — заявил Филарет.

Денисенко уверен, что после получения томоса об автокефалии украинской православной церкви, та часть священников и прихожан украинской православной церкви, которая не захочет присоединиться к украинской поместной церкви, будет вынуждена сменить название на «Российскую православную церковь на Украине». Кроме того, Филарет рассчитывает, что Печерская и Почаевская лавры перейдут под контроль раскольников.

Напомним, в 1997 году Михаил Денисенко был предан анафеме. Ранее в одном из интервью он выразил готовность отпевать гомосексуалистов.

Читайте также: Глава украинских раскольников готов отпевать гомосексуалистов

Раскольники и их сторонники в лице президента Украины Петра Порошенко надеялись получить томос об автокефалии к 1030-й годовщины крещения Руси, но этого не случилось. По словам представителей «Киевского патриархата», решение о выдаче томоса Константинопольский патриархат может принять в сентябре.

Читайте также: В ожидании томоса: «Киевский патриархат» надеется на сентябрь