ЕСПЧ осудил Россию за уже урегулированный земельный вопрос в Приднестровье

Тирасполь, , 01:16 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить компенсацию общей суммой более 2 млн евро молдавским фермерам, претендующим на земли в Приднестровье — исключительно политическое решение. Об этом заявил на межведомственном совещании по вопросам землепользования глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM. По словам министра, это решение осложняет взаимоотношения и может негативно отразиться на диалоге.

Свое решение ЕСПЧ принимал уже после того, как Молдавия и Приднестровья заключили протокольное решение по проблеме землепользования, а как раз 1 августа выработанный механизм доступа фермеров к участкам вступил в силу.

По словам Игнатьева, Приднестровье выполняет свои обязательства. «С 1 августа приднестровская сторона предоставляет возможность тем фермерам, которые получили свидетельства, приступить к обработке земель в Дубоссарском районе», — сказал министр в интервью ИА «Новости Приднестровья».

Обязательства по земельному соглашению есть и у Кишинёва. В соответствии с заключенными договорённостями Молдавия должна закрыть уголовные дела, поводом для возбуждения которых стал «земельный вопрос». Молдавия пока не выполнила свою часть обязательств.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил удовлетворение решением земельного вопроса. До сих пор Молдавия использовала вопрос доступа фермеров к участкам на территории ПМР для политического давления на Приднестровье. Проблема вызвана тем, что в ПМР нет права частной собственности на землю, в то время как в Кишиневе выдали своим фермерам документы о праве собственности на приднестровские земли.

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