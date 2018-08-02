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Все деньги дома: В Анкаре не испугались санкций США

Политика

У Гюля вообще нет проблем с собственностью за рубежом

Все деньги дома: В Анкаре не испугались санкций США
Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

Анкара, 2 августа 2018, 01:03 — REGNUM  Санкции США не страшны турецкому министру юстиции Абдулхамиту Гюлю, поскольку все его средства находятся на родине, написал он в Twitter.

Комментируя введенные против него санкции, Гюль заявил:

«У меня нет какого-то имущества или средств в США или где-то еще за пределами Турции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новыми фигурантами санкционного списка США стали Гюль и турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу — в связи с арестом американского пастора Эндрю Брансона.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции заявил о намерении ответить на санкции США

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Турция и США
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