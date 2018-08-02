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Против России и не с Турцией, или На что пойдет новый оборонный бюджет США

Политика

Поставки в Турцию F-35 пока не предусмотрены

Против России и не с Турцией, или На что пойдет новый оборонный бюджет США
© ИА REGNUM
С-400

Вашингтон, 2 августа 2018, 00:41 — REGNUM  Противодействие угрозам со стороны России станет одной из статей расходов оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, сообщает The Washington Examiner.

Кроме того, предусмотрены затраты, связанные с приостановкой экспорта в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35. Отмечается, что для возобновления поставок нужно понять ситуацию по импорту в Турцию С-400 из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет США составил $717 млрд, поставив рекорд с 2003 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый оборонный бюджет США поставил рекорд

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