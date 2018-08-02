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Грузия познакомит Армении со стандартами НАТО

Политика

«У Армении есть обстоятельства, не позволяющие ей углублять отношения с НАТО»

Ереван, 2 августа 2018, 00:24 — REGNUM  Стартовавшие в Грузии 1 августа учения НАТО «Достойный партнер» важны для таких стран, как Грузия или Армения и стран, которые имеют пробелы в сфере собственной безопасности. Об этом заявил в интервью 168. am грузинский эксперт Каха Гоглашвили.

«Армения может воспользоваться той возможностью, которую создает НАТО в Грузии, армяно-грузинские отношения особенные. Не думаю, что по этому поводу Армения будет вынуждена слушать слова недовольства от России. Услышит в том случае, когда в Армении увеличится присутствие и влияние Грузии в этой сфере, что я исключаю. Но сотрудничество может углубляться, благодаря чему Армения будет знакомиться со стандартами НАТО, понимая, что для Армении есть обстоятельства, не позволяющие ей углублять отношения с самим Альянсом», — заявил Гоголашвили.

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