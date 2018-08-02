Роберт Кочарян в заключении пишет автобиографическое произведение

Ереван, , 00:04 — REGNUM Защитники арестованного бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 1 августа направились апелляционную жалобу с требованием изменить ему меру пресечения и опустить под залог, заявил Aravot. am руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

По его словам защитники бывшего президента написали также обращение к руководству уголовно-исполнительного учреждения, где содержится Роберт Кочарян с тем, чтобы в камере были созданы условия для творческой деятельности. Виктор Согомонян сообщил, что Роберт Кочарян пишет автобиографию, которая вскоре будет завершена.

Второй президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя в связи с событиями 1 марта 2008 года. Если его вина будет доказана, президенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян также был обвинен за участие в акциях протеста 1 марта 2008 года. Он преследовался, скрывался, а потом и отбыл наказание за организацию массовых беспорядков. Примечательно, что в период, когда находился в розыске, он написал повесть «Обратная сторона земли», которую хоть и не полностью, но является автобиографической. Повесть публиковалась частями в газете «Айкакан жаманак», главным редактором которой он являлся. Полностью повесть в виде книги была издана после вступления в должность премьера.