МИД Турции заявил о намерении ответить на санкции США

Анкара, , 23:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции выражает «решительный протест» против решения властей США о введении финансовых санкций в отношении членов правительства республики, говорится в распространённом 1 августа заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Анкаре назвали санкции Соединённых Штатов «вмешательством в правовую систему страны», а также заявили, что действия Вашингтона противоречит принципам двусторонних отношений.

«Столь агрессивная позиция, которая не отвечает ничьим интересам, повлечёт незамедлительный ответ», — заявили в МИД Турции.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о заморозке актовов министров юстиции и внутренних дел Турции. Как заявлено, санкции стали ответом наарест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется Анкарой в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В Госдепартаменте США сообщили, что решение о введении санкций было принято президентом Дональдом Трампом после «многочисленных бесед» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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