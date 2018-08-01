СМИ: Киевский футбольный клуб «Динамо» на порядки занижает зарплаты игроков

Киев, , 23:45 — REGNUM Руководство киевского футбольного клуба «Динамо» скрывает реальные зарплаты своих игроков, заявил политический эксперт Владимир Манько 31 июля в своем блоге.

Эксперт рассказал, что в интервью одному бразильскому изданию футболист клуба Дерлис Гонсалес заявил, что его зарплата в «Динамо» составляет $110 тыс. в месяц, но официально игрок получает $689 в месяц.

«Разница существенная. Существенной является также разница в налогах. А если проверить весь клуб, то разница будет не просто существенной, а поражающей», — отметил Манько.

Напомним, ранее 10 из 12 клубов украинской высшей лиги были заподозрены в проведении договорных матчей. В 11 областях полиция провела обыски по этому делу.

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