Четверг, 2 Августа 2018 года
00:39:50 МСК

СМИ: Киевский футбольный клуб «Динамо» на порядки занижает зарплаты игроков

Политика

Разница между реальной и официальной зарплатой — более чем в 150 раз

СМИ: Киевский футбольный клуб «Динамо» на порядки занижает зарплаты игроков
«Динамо» (Киев) образца 2011 года

Киев, 1 августа 2018, 23:45 — REGNUM  Руководство киевского футбольного клуба «Динамо» скрывает реальные зарплаты своих игроков, заявил политический эксперт Владимир Манько 31 июля в своем блоге.

Эксперт рассказал, что в интервью одному бразильскому изданию футболист клуба Дерлис Гонсалес заявил, что его зарплата в «Динамо» составляет $110 тыс. в месяц, но официально игрок получает $689 в месяц.

«Разница существенная. Существенной является также разница в налогах. А если проверить весь клуб, то разница будет не просто существенной, а поражающей», — отметил Манько.

Напомним, ранее 10 из 12 клубов украинской высшей лиги были заподозрены в проведении договорных матчей. В 11 областях полиция провела обыски по этому делу.

Читайте также: По Украине прокатилась волна обысков, — полиция расследует договорные матчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить