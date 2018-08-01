Выборы на Мадагаскаре: Радзуэлина, Равалуманана и Радзаунаримампианина

Антананариву, , 23:40 — REGNUM Бывший президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил об участии в предстоящих президентских выборах, 1 августа передает агентство Associated Press.

«Я готов посвятить свою жизнь народу. Я официально заявляю, что баллотируюсь на президентские выборы», — заявил Радзуэлина на встрече со сторонниками в Антананариву.

Противниками Радзуэлина на предстоящих в ноябре 2018 года президентских выборах станет действующий президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, а также ещё один бывший президент острова Марк Равалуманана.

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