Ереванский эксперт: России нечего предложить Армении

Ереван, , 22:59 — REGNUM Новая власть Армении непроизвольно «раскачивает» лодки постсоветских диктаторов, считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. В статье, опубликованной в газете «Аравот» он пишет, что,несмотря на многие потрясения в России, в этой стране сохранилась

«XVIII-XIX-вечная модель восприятия мира, внутри страны сохранился режим «тюрьмы народов», а вне — дух жандарма и нетерпимость к свободе. Неизменным осталось также отношение к соседям. Можно быть либо вассалом Москвы, либо врагом».

По словам Рубена Меграбяна, под давлением общенародного движения в Армении сменилась власть и теперь, с одной стороны, новые власти пытаются разрушить строящуюся двадцать лет криминально-олигархическую систему, с другой — заявляют, что резких разворотов во внешней политике не будет.

«Очевидно, что сохранение этого баланса в краткосрочной и среднесрочной перспективе просто продиктовано национальной безопасностью, международной и региональной действительностью. Важнейшей составляющей этой действительности является то, что Россия с застрявшими в горле Крым-Донбассом, с висящей на шее Сирией, бесповоротно потерянной Грузией и под тяжелым грузом санкций в долгосрочной перспективе никакой позитивной повесткой не может заинтересовать Армению», — сказал он.

Эксперт считает, что арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна — серьезный сигнал для «постсоветских авторитарных лидеров и это осознают не только в Армении».

«Это произошло не в Гааге, как в случае с Милошевичем и не под влиянием международного сообщества, а решением армянского суда, по закону Республики Армения и во имя Республики Армения. Впереди судебный процесс, в который будет вовлечен широкий круг участников, и это не может не иметь международный контекст, в первую очередь с точки зрения российских неоимперских интересов», — заявил Меграбян.

Арест Кочаряна, по его мнению, является вызовом «евразийству» и Москва «с трудом скрывает свое недовольство», российские эксперты знают слабые стороны новой власти и продолжают пристально следят за всеми действиями. «Не секрет, что Армения продолжает находиться в политическом кризисе, который завершится внеочередными парламентскими выборами», — подчеркнул он.