О чем говорит неудачный пуск американской баллистической ракеты

Москва, , 22:30 — REGNUM Неудачный испытательный запуск американской баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III, состоявшийся 31 июля 2018 года, может свидетельствовать только о том, что военное руководство США регулярно проверяет техническое состояние стратегических ядерных сил, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее пресс-служба командования глобального удара ВВС США сообщила, что испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачно: по соображениям безопасности ракета была уничтожена дистанционным сигналом на самоликвидацию.

LGM-30G Minuteman III на сегодняшний день является единственной ракетной системой наземного базирования, состоящей на вооружении стратегических ядерных сил США. По своим техническим характеристикам она примерно соответствует российской баллистической ракете «Тополь-М».

Ракета принята на вооружение в семидесятых годах ХХ века и с тех пор неоднократно модернизировалась. На сегодняшний день известно, что замена этих ракет на боевом дежурстве произойдет не ранее начала 30-х годов нашего века.

На данный момент в США стоят на боевом дежурстве 450 межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3», расположенных на трех военных базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана.

Испытательные запуски таких ракет проводятся регулярно. В частности, успешный пуск МБР Minuteman III был отмечен 16 июня 2010 года. Частично успешный — 22 июня 2011 года, когда ракета не смогла стартовать по команде с борта самолета связи и потребовалась дублирующая команда с земли.

Неудачный пуск был осуществлен 27 июля 2011 года, ракету пришлось ликвидировать в воздухе. Частично успешный запуск, с аномалиями полета, но с поражением цели, произошел 22 мая 2013 года.

Предыдущий запуск МБР Minuteman III 26 апреля 2017 года прошёл успешно, была поражена цель на расстоянии 6,5 тыс. км.

Поэтому неудача ракетчиков США, постигшая их 31 июля, говорит в первую очередь об их желании «держать порох сухим», а вовсе не свидетельствует о плохом техническом состоянии ядерных сил США.

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