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Белый дом: Давление на Китай по торговой сфере будет продолжено

Политика

Вашингтон «продолжит добиваться ответственности Китая за нечестную торговлю»

Вашингтон, 1 августа 2018, 22:22 — REGNUM  США будут продолжать давление на Китай, добиваясь уступок в сфере торговли, заявила 1 августа на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент продолжит давить на Китай. Он не будет спокойно смотреть, как кто-то наживается на промышленности и рабочих США», — сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон «продолжит добиваться ответственности Китая за нечестную торговлю».

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем далеко не закончена, стороны продолжают вводить новые пошлины и торговые ограничения на разные товары производства друг друга.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР: Пекин ответит на ужесточение торговой войны со стороны США

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Торговые войны США
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