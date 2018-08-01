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Израиль угрожает Ирану войной за проливы

Политика

«Если Иран попытается заблокировать пролив Баб-эль-Мандеб, я уверен, что он столкнется с международной коалицией»

Израиль угрожает Ирану войной за проливы
Иллюстрация:  Idf.il
Израильский солдат

Иерусалим, Израиль, 1 августа 2018, 22:04 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану войной в случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, 1 августа передает агентство Reuters.

«Если Иран попытается заблокировать пролив Баб-эль-Мандеб, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, исполненной решимости предотвратить это, и эта коалиция будет включать все военные подразделения Израиля», — заявил Нетаньяху, выступая перед военными Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил журналистам, что «недавно узнал об угрозах (Ирана) причинить вред израильским кораблям в Красном море».

Отметим, транзит нефти через Баб-эль-Мандеб действительно ранее был прекращен, но не Ираном, а Саудовской Аравией, из-за войны в Йемене. Иран не имеет прямого доступа в Красное море и его проливы.

В то же время, «горячие головы» из иранского «Корпуса стражей Исламской революции» уже заявляли, что готовы заблокировать Ормузский пролив в Персидском заливе в ответ на политическое давление и экономические санкции США.

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Израиль и Иран
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