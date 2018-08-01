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Ватикан и Варшава системно решают проблему украинского фашизма — социолог

Политика

Бандеровцы боятся лишиться возможности ездить за границу

Ватикан и Варшава системно решают проблему украинского фашизма — социолог
Иллюстрация: Мелоццо да Форли. Папа Сикст IV назначает Бартоломео Платину префектом Ватиканской библиотеки (фрагмент). 1477
Ватикан

Киев, 1 августа 2018, 22:02 — REGNUM  Западные страны влияют на население западной Украины через католическую церковь, заявил социолог Евгений Копатько 31 июля в эфире Youtube-канала «PolitWera».

Копатько рассказал, что по данным социологов представителями греко-католической церкви считают себя 40% жителей Западной Украины.

«В отличие от русских, Ватикан и Варшава действуют системно, начинают с образования и истории. Они сказали: «Не будем с бандеровцами идти». Вот они и будут решать эту задачу. И многие хвост поприжали с этим делом, потому что многие ездят туда за границу», — отметил социолог.

Напомним, в Польше был принят закон о преследовании апологетов ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Это вызывало возмущение со стороны Украины, где преступники, состоявшие в этих организациях, считаются национальными героями. Некоторые украинские политики заявляют о необходимости еще большей героизации украинских коллаборационистов назло России и Польше.

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Украина и Польша
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