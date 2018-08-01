Вашингтон ввел финансовые санкции против двух турецких министров

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Министерство финансов США приняло решение заморозить счета и активы глав Минюста и МВД Турции, заявила 1 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, эти санкции решено ввести из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара считает причастным к антигосударственной деятельности.

Белый дом считает, что указанным министрам принадлежит ведущая роль в аресте Брансона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Турции Эрдоган посоветовал США прекратить вести разговор на языке угроз и заявил, что Анкара не изменит свою позицию по данному вопросу.

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