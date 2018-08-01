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Эрдоган: Угрозы США не заставят Турцию отказаться от правового суверенитета

Политика

Вашингтон пытается добиться освобождения американского пастора Эндрю Бронсона, арестованного в Турции за антигосударственную деятельность

Анкара, 1 августа 2018, 21:12 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Вашингтону не угрожать Анкаре, сообщает 1 августа агентство Anadolu.

Таким образом президент Турции ответил на сообщения о подготовке в США санкций против турецкого руководства в случае отказа от освобождения из турецкой тюрьмы американского пастора Эндрю Бронсона.

«Язык угроз не принесёт пользы никому. Ранее Анкара и Вашингтон развивали успешное партнёрство в рамках НАТО, а турецкие и американские военные сражались вместе ещё в Корейской войне», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не поступится правом суверенного правосудия и не изменит своей позиции по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по этому вопросу, что Анкара не намерена «терпеть угрозы от кого-либо».

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: США готовят санкции против Турции в рамках «акта Магнитского»

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Турция и США
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