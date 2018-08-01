Эрдоган: Угрозы США не заставят Турцию отказаться от правового суверенитета

Анкара, , 21:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Вашингтону не угрожать Анкаре, сообщает 1 августа агентство Anadolu.

Таким образом президент Турции ответил на сообщения о подготовке в США санкций против турецкого руководства в случае отказа от освобождения из турецкой тюрьмы американского пастора Эндрю Бронсона.

«Язык угроз не принесёт пользы никому. Ранее Анкара и Вашингтон развивали успешное партнёрство в рамках НАТО, а турецкие и американские военные сражались вместе ещё в Корейской войне», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не поступится правом суверенного правосудия и не изменит своей позиции по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по этому вопросу, что Анкара не намерена «терпеть угрозы от кого-либо».

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