Bloomberg: США готовят санкции против Турции в рамках «акта Магнитского»

Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Власти США составляет список турецких юридических и физических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Об этом 1 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации агентства, санкции против турецких граждан и компаний разрабатываются в соответствии с американским «актом Магнитского», который предполагает принятие мер в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека за рубежом.

Санкционные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд в США, а также арест активов фигурантов чёрного списка в американских банках, в случае наличия таковых.

Отмечается, что санкции готовятся Вашингтоном в ответ на арест в Турции американских граждан, в том числе пастора Эндрю Брансона, который обвиняется турецкими властями в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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