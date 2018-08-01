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Малоросс и подпевала «русского мира» — политолог о боксере Усике

Политика

Политолог прокомментировал пресс-конференцию спортсмена в ТЦ «Гулливер»

Киев, 1 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Украинский Боксер Александр Усик выступил с «прокремлевской» риторикой в стиле «дайте мира», заявил политолог Алексей Голобуцкий 1 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обычный бизнесмен, который уже вложил заработанное в Москве в бизнес-проект. Обычный малоросс с прокремлёвской риторикой «пусть дадут мир». Ни о каком патриотизме, поддержке народа, национальной гордости — что ещё там писали фанаты о «великом чемпионе»? — ни о чём подобном речи и близко не было. Типичный «благожелательный малоросс» — подпевала «русского мира». Жаль, но факт», — подытожил Голобуцкий.

Напомним, во время конференции Александр Усик отказался от звания героя Украины, которое ему предлагали вручить некоторые украинские политики, и попросил их не мешать его карьере.

Читайте ранее в этом сюжете: Боксёр Александр Усик отказался от звания героя Украины

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