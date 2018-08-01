Общественники помогут президенту Киргизии реформировать систему детдомов

Бишкек, , 20:55 — REGNUM Первый заместитель руководителя аппарат президента Киргизии Досалы Эсеналиев подписал распоряжение о создании при аппарате экспертной рабочей группы по реформированию системы детских домов и интернатов, сообщили 1 августа в пресс-службе главы государства.

Эксперты изучат ситуацию по оптимизации интернатов, а также до 1 октября внесут на рассмотрение президента предложения по улучшению государственной семейной политики.

Напомним, решение о создании экспертной рабочей группы при аппрете президента было принято 27 июля на встрече президента Киргизии Сооронбая Жээнбекоава с директором общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекову.

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