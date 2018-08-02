Пенсионный фонд в тени реформы. Почему?

Москва, , 04:43 — REGNUM Почему ситуация с российскими пенсиями и наметившейся пенсионной реформой вызывает так много самых разных вопросов и какую роль играет в этом Пенсионный фонд России, обсуждает автор Андрей Маленький.

Глобальный пенсионный иднекс, оценивающий качество жизни пенсионеров в разных странах, присвоил России 40-е место из 43 возможных. По пенсионному индексу Россию опередили Турция, Китай и Мексика. Предложенный правительством Дмитрия Медведева сдвиг начала выплаты пенсии по возрасту — это не только очень грубая, но и одна из немногих возможностей, находящихся в руках власти.

Говоря о пенсиях, ухитрились не говорить о Пенсионном фонде, а ведь история его работы могла бы стать источником весьма поучительной и необходимой для понимания информации. Российский Пенсионный фонд, предполагающий самостоятельность бюджета пенсионной системы, был создан для удобства учета взносов и расхода средств. Но постепенно выделевшись в отдельную организацию, ПФР начал присваивать себе все большие полномочия. Всего через несколько лет после своего создания ПФР получил полномочия по выплате государственных пенсий, войдя в противоречие с Законом «О государственных пенсиях в РФ». Состоявшийся суд затруднился в выводах, но вопрос остается, а результаты, полученные «счетной палатой, заставляют задуматься о самой необходимости существования именно такой формы работы с пенсионными выплатами. Не многовато ли накопилось нарушений?

Читайте подробности: Пенсионная реформа неизбежна. Но неизбежен ли для России Пенсионный фонд?

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