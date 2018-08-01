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Швеция собирается закупить американские комплексы ПРО «Пэтриот»

Политика

СМИ сообщают, что подписание контракта состоится 2 августа

Швеция собирается закупить американские комплексы ПРО «Пэтриот»
Courtesy of U.S. Army
Американские комплексы ПРО «Пэтриот»

Стокгольм, 1 августа 2018, 20:42 — REGNUM  Швеция намерена закупить в США комплексы противоракетной обороны (ПРО) «Пэтриот» на сумму $1,14 млрд, сообщает 1 августа Sveriges Radio.

Уточняется, что контракт по этому поводу будет подписан 2 августа.

Стоит отметить, что глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист уже заявил, что этот контракт означает замену уже имевшихся в шведской армии систем ПРО на более современные. При этом он не уточнил ни сумму контракта, ни дату заключения сделки.

По данным радиостанции, начало поставок комплексов ПРО из США ожидается в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция не является членом НАТО, однако все активнее участвует в программах и мероприятиях альянса.

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Скандинавия и НАТО
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