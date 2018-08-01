Глава оппозиции обвинил ЦИК Зимбабве в фальсификации выборов

Хараре, , 20:44 — REGNUM Глава оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза обвинил ЦИК страны в фальсификации выборов, 1 августа передает агентство Reuters.

«У нас больше голосов, чем у (Эммерсона Мнангагвы). Мы выиграли всенародное голосование и будем защищать это», — заявил Чамиза.

Ранее 1 августа ЦИК Зимбабве объявил, что по результатам выборов 30 июля правящая партия ZANU-PF займет 144 места в парламенте, 61 место достанется оппозиционной MDC.

Результаты выборов президента, основными соперниками на которых были кандидат от ZANU-PF Эммерсон Мнангагва и лидер MDC Нельсон Чамиза, ещё не объявлены.

Оппозиция, недовольная результатами парламентских выборов и «затягиванием» с объявилением результата президентских выборов, устроила беспорядки на улицах Хараре.

Читайте также: Военные открыли огонь по протестующим в Зимбабве