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Глава оппозиции обвинил ЦИК Зимбабве в фальсификации выборов

Политика

«Мы выиграли всенародное голосование и будем защищать это»

Глава оппозиции обвинил ЦИК Зимбабве в фальсификации выборов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Хараре, 1 августа 2018, 20:44 — REGNUM  Глава оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза обвинил ЦИК страны в фальсификации выборов, 1 августа передает агентство Reuters.

«У нас больше голосов, чем у (Эммерсона Мнангагвы). Мы выиграли всенародное голосование и будем защищать это», — заявил Чамиза.

Ранее 1 августа ЦИК Зимбабве объявил, что по результатам выборов 30 июля правящая партия ZANU-PF займет 144 места в парламенте, 61 место достанется оппозиционной MDC.

Результаты выборов президента, основными соперниками на которых были кандидат от ZANU-PF Эммерсон Мнангагва и лидер MDC Нельсон Чамиза, ещё не объявлены.

Оппозиция, недовольная результатами парламентских выборов и «затягиванием» с объявилением результата президентских выборов, устроила беспорядки на улицах Хараре.

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Государственный переворот в Зимбабве
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