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Военные открыли огонь по протестующим в Зимбабве

Политика

Известно как минимум об одном погибшем

Военные открыли огонь по протестующим в Зимбабве
Хараре

Хараре, 1 августа 2018, 20:27 — REGNUM  Военные использовали спецсредства и открыли огонь по участникам массовых беспорядков в столице Зимбабве, 1 августа передает агентство Reuters.

Известно как минимум об одном погибшем из числа демонстрантов вблизи штаб-квартиры ЦИК Зимбабве. Десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа оппозиция Зимбабве, требующая огласить результаты президентских выборов 30 июля, вышла на улицы Хараре. Сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы уверены в его победе над кандидатом от «партии власти» Эммерсоном Мнангагвой.

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Государственный переворот в Зимбабве
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