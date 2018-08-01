Военные открыли огонь по протестующим в Зимбабве

Хараре, , 20:27 — REGNUM Военные использовали спецсредства и открыли огонь по участникам массовых беспорядков в столице Зимбабве, 1 августа передает агентство Reuters.

Известно как минимум об одном погибшем из числа демонстрантов вблизи штаб-квартиры ЦИК Зимбабве. Десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа оппозиция Зимбабве, требующая огласить результаты президентских выборов 30 июля, вышла на улицы Хараре. Сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы уверены в его победе над кандидатом от «партии власти» Эммерсоном Мнангагвой.

Читайте также: В столице Зимбабве начались столкновения оппозиции и военных