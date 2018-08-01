В Верховной раде Украины хотят запретить журналистам снимать депутатов

Киев, , 19:58 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента предложил обязать сотрудников СМИ спрашивать разрешение у депутатов на съёмку их на территории здания. Об этом 1 августа сообщила первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова на своей странице в Facebook.

По её словам, в регламентном комитете предлагают изымать у журналистов видеоматериалы с депутатами в том случае, если народный избранник лично не дал разрешения на проведение съёмки или возразил против таковой.

Червакова отметила, что инициатива противоречит украинскому законодательству, и в частности, Уголовному кодексу, которым предусмотрена ответственность в виде трёх лет лишения свободы за незаконное изъятие собранных журналистом материалов, а также четырёх лет тюрьмы — за воздействие на сотрудника СМИ в любой форме с целью препятствования исполнению им своих профессиональных обязанностей.