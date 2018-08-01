Среда, 1 Августа 2018 года
21:25:56 МСК

МИД Абхазии: Учения НАТО в Грузии? Усилим сотрудничество с Россией

Политика

Сухум считает это достойным ответом на манёвры НАТО «Достойный партнер 2018», стартовавшие в Грузии

МИД Абхазии: Учения НАТО в Грузии? Усилим сотрудничество с Россией
Иллюстрация: Nato.int
Грузия и НАТО

Сухум, 1 августа 2018, 19:54 — REGNUM  Министерство иностранных дел Абхазии выразило озабоченность в связи с началом Старт широкомасштабных маневров НАТО и их сателлитов в Грузии угрожает безопасности Республики Абхазия, заявляет 1 августа абхазский МИД в соответствующем официальном заявлении.

Официальный Сухум подчеркивает, что натовские учения «Достойный партнер 2018» с участием более трех тыс. военнослужащих, бронетехники и авиации провоцируют очередной виток напряженности в регионе и вредит женевским международным дискуссиям по вопросам безопасности на Южном Кавказе.

«Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа», — указано в заявлении МИД Абхазии.

Подчеркивается, что симметричным ответом на такие действия Грузии и ее покровителей станет усиление военно-технологического сотрудничества с Российской Федерацией с целью обеспечения обороноспособности и безопасности Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа на территории Грузии начались военные учения НАТО Noble Partner 2018 («Достойный партнер 2018»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии стартовали военные учения НАТО Noble Partner 2018

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грузия и Абхазия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить