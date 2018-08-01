В Грузии стартовали военные учения НАТО Noble Partner 2018

Тбилиси, , 19:24 — REGNUM На территории Грузии дан старт масштабным манёврам НАТО под названием Noble Partner 2018, сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны Грузии.

Военные учения, в которых задействованы свыше трех тыс. военных из 13 стран, продлятся до 15 августа.

В манёврах участвуют военные из США, Британии, Германии, Франции, Турции, Норвегии, более мелких американских сателлитов, а также подразделения из Грузии, с Украины, из Азербайджана и Армении.

Министерство обороны Грузии с радостью рапортует, что в учениях, целью которых провозглашено наращивание совместимости между военными разных стран, будут участвовать вертолеты США, целых пять американских танков M1A2 «Абрамс», бронетранспортеры и БМП.

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