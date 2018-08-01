Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции

Анкара, , 18:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в стране при условии, что соответствующий законопроект был рассмотрен и принят в парламенте, передаёт телеканал NTV.

«Вы знаете, что мы очень чувствительно относимся к этому вопросу. Если такой законопроект пройдёт через парламент, то я его ратифицирую», — приводит телеканал слова президента.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии о возвращении смертной казни в Турции возобновились в 2016 году после неудачной попытки государственного переворота. Тогда Эрдоган заявил, что для возвращения высшей меры наказания потребуются соответствующее решение парламента и общественная поддержка. При это он заявлял, что восстановление смертной казни поддерживает 57% населения страны.

Вновь к данной теме президент Турции возвращался весной 2017 года, заявив, что парламент страны восстановит смертную казнь после референдума по конституционной реформе, «если на то будет божья воля».

Последний раз смертный приговор был приведён в исполнение в Турции в 1984 году. В 2004 году были внесены изменения в конституцию страны, отменяющие смертную казнь. Таким образом Анкара приводила свое законодательство в соответствие со стандартами Европейского союза.

В Брюсселе ещё в 2016 году однозначно заявили, что возвращение смертной казни положит конец интеграции Турции в ЕС.