Становление правосудия не связано с внешней политикой: Ереван — Москве

Ереван, , 18:08 — REGNUM Внутриполитические процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. Об заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в ответ на вопрос агентства АрмИнфо относительно бурной реакции в Армении, последовавшей на оценки главы МИД России Сергея Лаврова относительно проходящих в последнее время процессов в Армении.

«Мы следим за международной реакцией относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства», — сказал Балаян.

«Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Мы неукоснительно следуем объявленному курсу».

В Армении бурную реакцию вызвало заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который 31 июля заявил, что события последних дней в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. За последние дни мы несколько раз доводили наши озабоченности до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация всё-таки пойдет по конструктивному пути», — заявил Лавров.

В последнее время новые армянские власти инициировали с новой силой расследовать дело «1 марта», в результате чего был выдвинуты обвинения против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна и бывшего замминистра обороны, действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатуова. Кочарян был арестован, Хачатурова освободили под залог в $10 тыс., a Арутюнян был арестован заочно — он находится в бегах.

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