France 24 уведомил Роскомнадзор об устранении выявленных нарушений

Москва, , 18:04 — REGNUM Руководство французского телеканала France 24 направило в Роскомнадзор уведомление о предпринятых мерах по устранению выявленных нарушений российского закона о СМИ, сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

«На запрос Роскомнадзора от редакции телеканала France 24 получен ответ. В настоящее время он анализируется специалистами федеральной службы», — приводит комментарий РКН агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Роскомнадзоре сообщили о нарушениях, выявленных в ходе проверки французского телеканала. Отмечалось, что редакционная деятельность France 24 находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением положений российского закона «О средствах массовой информации».

Роскомнадзор пригрозил телеканалу последствиями в случае неустранения нарушений вплоть до приостановки его вещания на территории России.