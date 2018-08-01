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В Узбекистане создадут структуру по надзору в сфере ядерной безопасности

Политика

Штатная численность ее персонала составит 350 человек

Ташкент, 1 августа 2018, 18:05 — REGNUM  В правительстве Узбекистана планируется создать государственный комитет промышленной безопасности, сообщает 1 августа издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления президента.

Штатная численность персонала составит 350 человек, в том числе в центральном аппарате — 118 человек. Новое ведомство будет осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства страны по радиационной и ядерной безопасности.

Комитет будет также разрабатывать и реализовывать профилактические меры по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, проводить экспертизу и лицензирование деятельности в сфере ядерной безопасности и выполнять ряд других задач, прописанных в проекте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что первая в республике атомная электростанция будет сдана в эксплуатацию до конца 2028 года.

Читайте ранее в этом сюжете: АЭС в Узбекистане планируется построить до 2028 года

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Атомная энергетика
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