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Словацкие инвесторы присматриваются к Крыму

Политика

Возможны варианты вложений в туризм, фрукты, виноделие и судостроение

Словацкие инвесторы присматриваются к Крыму
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 1 августа 2018, 17:43 — REGNUM  Бизнесмены из Словацкой Республики могут инвестировать в развитие туризма, сельского хозяйства и виноделия Крыма. Об этом на встрече с делегацией предпринимателей из Словакии, которые прибыли 1 августа на полуостров, заявил вице-премьер правительства РК Виталий Нахлупин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть трудовые компетенции, исторический опыт, благодатная земля Крыма даёт нам преимущество на мировых рынках в части развития этих отраслей», — отметил он.

Ещё одним направлением сотрудничества чиновник назвал судостроение, напомнив, что на территории полуострова действует свободная экономическая зона.

Деловой визит делегации бизнесменов из Словакии продлится по 3 августа. В Словацкой Республике ранее сообщили, что не будут препятствовать бизнесменам в посещении Крыма, несмотря на возмущение украинского диппредставительства в Братиславе.

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