Наблюдатели от ЕС осуждают ЦИК Зимбабве

Хараре, , 17:41 — REGNUM Команда наблюдателей от Евросоюза «не понимает», зачем ЦИК Зимбабве затягивает оглашение результатов президентских выборов, 1 августа передает агентство Reuters.

«Чем дольше неизвестны результаты президентских выборов, тем больше недоверия к ним возникает», — считает главный наблюдатель от ЕС на выборах в Зимбабве Эльмар Брок.

Напомним, на этом фоне в столице Зимбабве уже отмечаются столкновения и перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Оппозиция, уверенная в победе своего кандидата Нельсона Чамизы, требует немедленно огласить результаты. ЦИК Зимбабве обещает сделать это не ранее чем в субботу, 4 августа.

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