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В столице Зимбабве начались столкновения оппозиции и военных

Политика

ЦИК Зимбабве до сих пор не огласил результаты президентских выборов

В столице Зимбабве начались столкновения оппозиции и военных
Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия
Конфронтация

Хараре, 1 августа 2018, 17:39 — REGNUM  Сторонники оппозиционного лидера Зимбабве Нельсона Чамизы вступили в столкновения с военными на улицах Хараре, 1 августа передает агентство Reuters.

По свидетельству журналистов, на улицах Хараре горят покрышки и баррикады из транспортных паллет, слышна стрельба из автоматического оружия. О погибших и раненых в ходе столкновений пока ничего не известно.

Оппозиция недовольна, что ЦИК Зимбабве до сих пор не огласил результаты президентских выборов, прошедших 30 июля. По мнению сторонников Чамизы, их кандидат занял первое место и обогнал кандидата от «партии власти» ZANU — PF Эммерсона Мнангагву.

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Государственный переворот в Зимбабве
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