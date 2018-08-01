В столице Зимбабве начались столкновения оппозиции и военных

Хараре, , 17:39 — REGNUM Сторонники оппозиционного лидера Зимбабве Нельсона Чамизы вступили в столкновения с военными на улицах Хараре, 1 августа передает агентство Reuters.

По свидетельству журналистов, на улицах Хараре горят покрышки и баррикады из транспортных паллет, слышна стрельба из автоматического оружия. О погибших и раненых в ходе столкновений пока ничего не известно.

Оппозиция недовольна, что ЦИК Зимбабве до сих пор не огласил результаты президентских выборов, прошедших 30 июля. По мнению сторонников Чамизы, их кандидат занял первое место и обогнал кандидата от «партии власти» ZANU — PF Эммерсона Мнангагву.

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