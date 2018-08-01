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В Таджикистане осуждены террористы, готовившие теракт у российской базы

Политика

По версии следствия, подготовку они проходили в Афганистане

Душанбе, 1 августа 2018, 17:17 — REGNUM  14 человек признаны городским судом Душанбе виновными в подготовке серии террористических актов в Таджикистане и получили длительные сроки заключения. Информация об этом была озвучена сегодня, 1 августа, по государственным каналам в телесюжете, который подготовил центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности страны.

Все осужденные были задержаны во время спецоперации в феврале 2018 года. По версии следствия, все они были членами Партии исламского возрождения Таджикистана, а идеологическую и диверсионную подготовку проходили в Афганистане. Они создали группировку, чтобы взорвать стратегически важные объекты и здание зарубежных представительств в таджикской столице.

Авторы сюжета сообщают также о том, что теракты, в частности, планировалось провести в Душанбе во время празднования Навруза, а также рядом с российской 201-й военной базой.

Главари группировки Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам заключения, а все остальные получили по 7 лет тюрьмы.

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Политическая жизнь Таджикистана
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